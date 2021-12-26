Воротник «Клодин» и стиль Моники Беллуччи: Екатерина Стриженова позировала у елки с взрослой дочерью

Александра Стриженова, как и мама, стала настоящей модницей.

В одной из последних Stories личного микроблога телеведущей Екатерины Стриженовой появилась фотография с праздничной атмосферой Нового года. Примечательно, что на снимке оказалась повзрослевшая дочь знаменитости.

Александра с каре и нюдовым макияжем прильнула к родительнице. Наследница Екатерины и Александра Стриженовых выбрала для светского выхода черное платье с завышенной талией и юбкой в складку.

Цветочный принт с добавлением птиц украсил наряд Саши. Дочь телеведущей также использовала воротничок «Клодин», который ранее выбирала сама Примадонна.

Александра завершила праздничный образ сумочкой Jimmy Choo в тон платью.

Что касается наряда Екатерины Стриженовой, он напоминал стиль итальянской актрисы Моники Беллуччи.

Екатерина спрятала темные пряди под шелковым платком, а глаза скрыла за очками с розовыми стеклами. Стриженова дополнила черное платье бордовым пальто и сумочкой с змеиным принтом.

Напомним, ранее Екатерина Стриженова в струящемся платье с длинными рукавами предстала в Кремле.

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