Невозможно поверить: Джареду Лето исполнилось 50 лет

Американский рок-музыкант и актер, несмотря на прожитые полвека, свеж и молод.

Исполнитель главной роли в фильме «Реквием по мечте» Джаред Лето празднует 50-летие. А фанаты голливудского актера не перестают восхищаться внешностью и талантом артиста.

Некоторые знают Лето как фронтмена рок-группы Thirty Seconds to Mars. Другие пересмотрели все фильмы с харизматичным актером. При этом большинство поклонников Джареда Лето отмечают бесконечный заряд бодрости у знаменитости.

С длинными волосами и бородой или с короткой стрижкой и отсутствием «растительности» на лице – у Лето всегда в душе лето.

Несмотря на то, что в юности Джаред увлекался изобразительным искусством, свою будущую жизнь знаменитость связал с киноиндустрией.

Недавно Джаред Лето исполнил главную роль в фильме Ридли Скотта «Дом Gucci». Знаменитость сыграл Паоло Гуччи – итальянского бизнесмена и дизайнера дома Гуччи.

В кинокартине, основанной на реальной истории, Лето добавили несколько лишних килограммов, оставили залысины на голове и убрали бороду. Так Джаред вновь удивил поклонников мастерством перевоплощения.

Напомним, ранее семья Гуччи раскритиковала кинокартину «Дом Gucci».

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