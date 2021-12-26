Умер советский писатель и создатель Российского детского фонда Альберт Лиханов

25 декабря умер советский и российский писатель Альберт Лиханов. Ему было 86 лет. Здоровье литератора подкосил коронавирус.

Лиханов прославился произведениями о взрослении. Среди его работ повести «Последние холода», «Звезды в сентябре», «Голгофа», «Благие намерения», романы «Лабиринт», «Мой генерал», «Русские мальчики» «Мужская школа» и многие другие. Его книги были не раз экранизировали.

Однако Альберт Анатольевич был не только прекрасным сочинителем. На протяжении трех десятилетий он возглавлял Российский детский фонд, занимающийся сиротами и детскими домами.

«Я, например, горжусь, что именно мы придумали систему семейных детских домов. Представьте себе: муж и жена, чаще всего из сельской местности, вырастили собственных детей. Но у них остался большой дом, хозяйство, они полны сил. Значит, они могут взять детей на воспитание. Было предусмотрено, что члены семьи, взявшей детей на воспитание — получали статус воспитателей детского дома. А государство передавало на детей то, что дети получали бы в детском доме. Благодаря нашим усилиям, появилось 368 семейных детских домов и туда передали более четырех тысяч детей», — цитирует Лиханова «Комсомольская правда».

Добавим, что писатель был академиком Российской академии образования, почетным профессором ряда вузов, лауреатом Премии Президента Российской Федерации и имел десятки государственных и конфессиональных наград.

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