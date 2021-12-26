Хорошо в деревне Грязь! Галкин устроил веселые покатушки с детьми в своем имении возле замка

Семья комика и Аллы Пугачевой в очередной раз показала свою сплоченность.

Максим Галкин поделился с поклонниками счастливыми мгновениями своей семейной жизни, обнародовав в личном блоге видео, снятое в его имении.

Напомним, комик живет с Аллой Пугачевой, сыном Гарри и дочкой Лизой в деревне Грязь в большом замке. Дом имеет настолько впечатляющий вид, что к нему предприимчивые турфирмы даже возят автобусные экскурсии.

Максим Галкин нарядил своих детей потеплее и поудобнее и отправился кататься с ними на санях с горки. Стоит ли говорить, что любимая российским народом зимняя забава понравилась даже столь звездным детям! Малыши просто визжали от восторга! Впрочем, как и их знаменитый отец.

«Пилоты саней: Макс, Гарри, Лиза. Тренерская работа, выбор трассы, команды на старт – Алла», — подписал видео Максим Галкин.

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