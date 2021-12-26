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И поцелуйчик в лоб! Арзамасова показала, каким нежным становится ее муж, когда нянчится с сыном дома

Маленький Левушка «помог» родителю приготовить кофе.

И поцелуйчик в лоб! Арзамасова показала, каким нежным становится ее муж, когда нянчится с сыном дома
Илья Авербух и Лиза Арзамсова. Фото: Лариса Кудрявцева/ "Экспресс газета"

Елизавета Арзамасова сняла трогательное видео на своей кухне, обнародовав его в личном блоге. Актриса поймала в кадр своего мужа Илью Авербуха, который нянчился с сыном Левушкой.

Фигурист нежно держал своего младшего наследника на ручках и нацеловывал его в лобик. В какой-то момент Илье Авербуху захотелось кофе, и он привлек к процессу малыша. Ребенок при помощи папы взял чашку и даже поставил ее в аппарат для приготовления ароматного напитка.

Этот момент растрогал Лизу Арзамасову. «Вот он, помощник!» — восхитилась артистка.

«Молодец!» — похвалил сына Илья Авербух.

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