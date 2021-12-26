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Сто одежек и тысяча застежек: как переодевали Брежневу в костюм Пиковой Дамы на шоу «Маска»

Звезда приняла участие в украинском проекте.

Сто одежек и тысяча застежек: как переодевали Брежневу в костюм Пиковой Дамы на шоу «Маска»
Вера Брежнева. Фото: Global look press

Вера Брежнева приняла участие в телевизионном шоу «Маска» в Украине, она сыграла роль Пиковой Дамы. Ее вокалу поразились все члены жюри проекта, когда она исполняла песню Витаса и подражала его фирменному вокалу.

Многие поклонники написали в ее микроблоге, что были очарованы не только ее пением, но и гибкими движениями. Между тем никто из них не подозревал, насколько это было сложно делать. Ведь для того, чтобы предстать в этом образе, Вере Брежневой пришлось надеть на себя далеко не один слой одежды.

Как ее облачали в сценический костюм, жена Константина Меладзе показала в личном блоге на видео.

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