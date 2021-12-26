Сто одежек и тысяча застежек: как переодевали Брежневу в костюм Пиковой Дамы на шоу «Маска»

Вера Брежнева приняла участие в телевизионном шоу «Маска» в Украине, она сыграла роль Пиковой Дамы. Ее вокалу поразились все члены жюри проекта, когда она исполняла песню Витаса и подражала его фирменному вокалу.

больше по теме Сама словно лебедь: Барановская в роскошной модной шубке появилась на шоу Навки Юлия Барановская выбрала натуральный мех для выхода в свет.

Многие поклонники написали в ее микроблоге, что были очарованы не только ее пением, но и гибкими движениями. Между тем никто из них не подозревал, насколько это было сложно делать. Ведь для того, чтобы предстать в этом образе, Вере Брежневой пришлось надеть на себя далеко не один слой одежды.

Как ее облачали в сценический костюм, жена Константина Меладзе показала в личном блоге на видео.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.