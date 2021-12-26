Один образ – три тренда: Алсу запечатлелась у авто в еловом костюме, пальто оттенка свежей травы и актуальных сапогах

Зеленые тона еще долго будут в моде, говорила ранее Эвелина Хромченко.

Певица Алсу показала публике лук, который создала специально для своего клипа «Я люблю тебя». Звезда примерила монохромный брючный костюм елового оттенка, пальто тона свежей травы и белые сапоги. В этом аутфите знаменитость запечатлелась у ретро-авто и обнародовала снимок в личном блоге.

Таким образом певица в одном образе объединила три тренда, которые ранее озвучивала Эвелина Хромченко в программе «Модный приговор» Первого канала.

Стилист рекомендовала все оттенки зеленого, которые будут актуальны еще не один сезон и еловый, а также цвет свежей травы сейчас особенно популярны.

По-прежнему, утверждает ведущая, в моде тотальные образы, кроме того, монохромные брючные костюмы визуально стройнят и вытягивают рост.

Ну и стоит сказать о сапогах Алсу, сейчас белая и другая светлая обувь – это хит сезона. Она визуально освежает и омолаживает стайлы.

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