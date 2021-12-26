Меган Маркл обошла Кейт Миддлтон в рейтинге самых умных членов королевской семьи

О взаимоотношениях Меган Маркл и Кейт Миддлтон написано немало. Две герцогини якобы соперничали между собой, когда Сассекские жили в Лондоне. Однажды экс-актриса даже обвинила будущую королеву в буллинге.

Взаимоотношения Кейт и Меган беспокоят фанатов королевской семьи до сих пор, даже спустя почти два года после того, как герцоги Сассекские покинули Великобританию. Поэтому самые разные площадки периодически пытаются сравнивать жен принцев Уильяма и Гарри. На этот раз отличилась образовательная компания Oxford Royale. Там изучили академические данные членов королевской семьи, учли их результаты обучения в школе и колледже и пришли к определенным выводам.

Первое место самых умных в британской семье досталось Меган Маркл. Второе – Кейт Миддлтон. А все благодаря тому, что экс-актриса получила высшее образование в элитном Северо-Западном университете в штате Иллинойс, который занимает 30-е место в мировом рейтинге QS. Кейт Миддлтон получила диплом Сент-Эндрюсского университета, занимающего 91 строчку в этом же рейтинге. Об этом пишет Elle.

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