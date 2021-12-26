«Люблю»: Бурак Озчивит растрогал публику нежными кадрами с красавицей-женой на пикнике

Звезда «Великолепного века» уже 4 года женат на актрисе Фахрие Эвджен.

На днях турецкий актер Бурак Озчивит отметил свое 37-летие. Любимец публики уже четыре года счастлив в браке с красавицей-актрисой Фахрие Эвджен. Пара воспитывают сына Карана, появившегося на свет в 2019 году.

Несмотря на репутацию секс-символа Турции, актер предпочитает свободное время проводить со своей семьей, умиляя своих поклонниц редкими кадрами в личном блоге.

На этот раз артист решил порадовать почитателей снимками, сделанными на пикнике с возлюбленной. На фото Фахрийе нежно обнимает супруга, который написал под этим снимком: «Люблю». Эвджен ответила ему теми же словами.

Фолловеры были растроганы этим нежным общением супругов. «Какие вы чудесные», «Прекрасные чувства», «Приятно за вами наблюдать», — написали они в комментариях поста.

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