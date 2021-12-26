«Лучшее – впереди»: Седокова в красных чулках с кружевами позировала в постели

Анна Седокова на днях отметила свое 39-летие. В честь дня рождения певица вместе с молодым мужем Янисом Тиммой уехала в Монте-Карло. Там семья проводит предновогодний отпуск.

В своем инстаграме Анна делится его моментами и не забывает об откровенных кадрах. На этот раз артистка опубликовала фото, на котором позировала в постели, надев красные чулки с кружевами.

«И помните, все лучшее – исключительно впереди», — написала Седокова.

Напомним, в день своего рождения Анна объявила об открытии онлайн-платформы, в рамках которой будет учить своих подписчиц зарабатывать деньги самостоятельно и не зависеть от мужчин.

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