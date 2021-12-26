Горячий хит зимы: Лолита появилась на публике в трендовом пуховике в стиле «одеяло для слона»

Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор» рассказала, какие пуховики в этом сезоне являются супертрендовыми.
Особенно актуальными считаются утрированно большие куртки в стиле «а-ля одеяло для слона», мини-версии, ярко-оранжевого цвета, с металлическим отливом. Также в моде безрукавные варианты.
Певица Лолита нарядилась на публику в пуховик – хит этого сезона, поддержав сразу два тренда. Она выбрала куртку без рукавов, а также гипербольшой формы. Кроме того, артистка предпочла модель серого цвета, который Институт Pantone, наряду с желтым, назвал главным в этом году.
В этой актуальной вещице звезда записала забавный вайн для личного блога.
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