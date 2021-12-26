«Мне хорошо, когда мы катаемся»: Даня Милохин рассказал о чувствах к Евгении Медведевой

С самого начала «Ледникового периода» Даню Милохина и Евгению Медведеву заподозрили в романе. Пара подливала масла в огонь, нежно прижимаясь друг к другу на льду, и заканчивая каждый номер нежным поцелуем. В финале шоу, который зрителям покажут в январе, Даня и Женя слились в страстном поцелуе – эти кадры облетели весь Интернет. Фанаты пары были несказанно рады тому, что у них роман. Но это оказалось не так.

«Чувства испытываю, мне хорошо, когда мы катаемся, но ни о чем больше не думаю. Раньше думал, но потом понял, что не мое. Она спортсменка, а они другие люди. Не могу о чем-то большем думать», — признался Милохин в шоу на YouTube-канале «Дикий Даник», где отвечал на вопросы с полиграфом.

Напомним, ранее Милохин признавался, что поцелуи на льду – это задумка Ильи Авербуха, который является продюсером шоу.

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