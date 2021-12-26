«Он счастлив и это так трогает»: Дима Билан показал необычный подарок на 40-летие

Накануне Дима Билан отметил свой юбилей. Ему исполнилось 40 лет. Среди всех подарков был и тот, который особенно тронул артиста. Ему подарили настоящий дом для кота Соломона, на стенах которого висят мини-портреты самого Билана и кота. Кадрами Дима поделился в своем инстаграме.

«У Соломона новый мини-дом с картинами и огромным спальным местом, да что уж — с собственной спальней. Апартаменты! Мне подарили дом, я не настолько уж сентиментален, но когда увидел, как он там расположился — был в шоке! Он счастлив и это так трогает», — написал Билан.

Напомним, ранее Дима Билан признавался, что всегда любил собак больше, чем кошек. Но однажды сердобольный артист не смог пройти мимо брошенных на улице котят и начал их подкармливать. Так в его доме появились новые четвероногие друзья.

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