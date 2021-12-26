«Принесли завернутыми в газету»: Ярмольник озвучил сумму, которую выиграл у друзей в боулинг

По словам актера и телеведущего, дело происходило во Франции.

Актер и телеведущий Леонид Ярмольник в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ озвучил сумму, которую выиграл у своих друзей в боулинг.

«На бильярде нужно играть на деньги. Не важно на какие. Можно играть на рубль, а можно на тысячу долларов. Хоть по копеечке. Так говорили старые бильярдисты, которые меня учили». Леонид Ярмольник

Как сказал Ярмольник, он всегда играет на деньги и порой неплохо выигрывает. «Это был боулинг. Мы с пьяными моими близкими друзьями играли во Франции. И я выиграл много. Сорок тысяч долларов. Мне их принесли завернутыми в газету в Москве», — заявил Леонид Ярмольник.

Напомним, что Леонид Ярмольник – известный актер. Он — трижды лауреат престижной премии «Ника».

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