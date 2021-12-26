Веселый день: Малькова показала, как провела Рождество с тремя детьми

Светлана живет в Словении и отмечает католическое Рождество.

Бывшая жена нового мужа Анастасии Макеевой – Светлана Малькова живет в Словении. Она воспитывает троих детей – сыновей Сашу и Акима и дочь Аню. Накануне многодетная мама сообщила, что получила алименты за октябрь, а ранее говорила о трехмесячном долге.

Рождество художница решила провести активно. Вместе с детьми и их друзьями они отметились на катке, затем пекли печенье на кухне и разбирали подарки под елкой.

Напомним, что старший сын Мальковых – 17-летний Андрей – переехал жить к отцу и мачехе в Москву. Периодически он высказывается в негативном ключе в адрес родной мамы. Но Светлана попросила своих фолловеров не писать старшему сыну плохие комментарии.

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