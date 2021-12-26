Советовала Хромченко: Ивлеева отметилась на прогулке в трендовой балаклаве, выбрав оттенок «взбесившаяся Барби»

Настя Ивлеева предстала на прогулке в трендовом головном уборе – балаклаве. Его настоятельно советовала, как хит сезона, Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала.
Также ведущая фэшн-проекта рекомендовала береты типа бескозырок, теплые панамы, бейсболки и платки, особенно дутые.
Настя Ивлеева выбрала оттенок «взбесившаяся Барби» и вязаный вариант шапочки, примерив с красным пуховиком.
Ранее в балаклаве модного серого оттенка появлялась на улице жена комика Нурлана Сабурова Диана.
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