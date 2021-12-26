«Хочется чего-то современного»: Максим Галкин признался, что с удовольствием перебрался бы в московскую квартиру

Максим Галкин и Алла Пугачева воспитывают двойняшек Лизу и Гарри. Все вместе они живут в замке, который Галкин построил несколько лет назад в подмосковной деревне Грязь.

На днях шоумен признался, что уже устал от своей помпезной жилплощади за городом. Он с удовольствием перебрался бы из Грязи в обычную квартиру в Москве.

«Периодически, конечно, хочется чего-то современного. Более того, если делать квартиру в Москве, с удовольствием сделал бы ее в современном стиле. Просто в тот момент, когда я строил именно этот дом, мне нравилась такая стилистика», — сказал Галкин в YouTube-шоу «Вопрос ребром».

Напомним, с Аллой Пугачевой юморист живет более десяти лет. Недавно Максим рассказал, что Примаонна много времени уделяет воспитанию детей и даже делает с ними уроки.

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