В обычной жизни: как Лариса Гузеева выглядит без прикрас и фильтров

Осенью Лариса Гузеева перенесла коронавирус. С болезнью телеведущая боролась больше месяца под наблюдением врачей. Но после выписки из больницы Лариса Андреевна все никак не может прийти в себя. Ее мучают отдышка, кроме того, она сильно располнела от гормональной терапии.

Чтобы прийти в себя и помочь своему организму восстановиться, Гузеева уже прошла детокс в специализированной клинике. Теперь же она обратилась за помощью к специалистам по эстетике. Лариса Андреевна не стала раскрывать все секреты поклонникам.

Добавим, что дома она старается отвлекаться от грустных мыслей рукоделием и приятными приготовлениями к новогодним праздникам. На одном из кадров в блоге она запечатлена без макияжа и укладки. Публика смогла рассмотреть, как знаменитость выглядит в обычной жизни.

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