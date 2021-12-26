Елочка, гори: невестка Наташи Королевой украсила ее особняк к Новому году

Единственный сын Наташи Королевой и Сергея Глушко – Архип обручился с Мелиссой Волынкиной. Накануне она отметила свое 22-летие. Ранее девушка зарабатывала на жизнь стриптизом, а теперь знаменитая свекровь устроила ее работать визажистом.

Мелисса и Архип живут в доме Наташи Королевой. В своем инстаграме Мелисса показала, как украсила его к Новому году. Избранница Архипа запечатлела на видео елочку.

Напомним, и Королева, и Тарзан не особо рады будущей родственнице. Они уверены, что Мелисса – очередное увлечение Архипа. К слову, у 19-летнего звездного наследника за плечами парочка бурных романов и неоконченное высшее образование. Глушко-младший изучает японистику в Высшей школе экономики.

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