«Чудесный день»: Малинин показал, как проводит свободное время со старшим сыном Никитой

Александр Малинин – многодетный отец. У него есть старший сын Никита, который тоже стал артистом и принимал участие в «Фабрике звезд-3». В этом году он отметил свое 40-летие и вместе со звездным папой принимает участие в проекте Первого канала «Две звезды. Отцы и дети».

В своем инстаграме Александр Малинин показал, как проводит свободное время с Никитой. Отец и сын прогулялись по предпраздничной Москве.

«Сегодня был чудесный день. Мы с Никитой прогулялись по центру Москвы и заглянули на Красную площадь. Какая же красивая предновогодняя Москва! Люди, не сидите дома, гуляйте и дышите свежим воздухом. Создавайте себе праздничное настроение. Живите на всю катушку!» — написал Малинин.

Напомним, также у Александра Малинина есть 21-летие двойняшки Устинья и Фрол от Эммы Малининой и внебрачная дочь Кира от Ольги Зарубиной.

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