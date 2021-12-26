«Воспитали тебя такую красивую»: Клава Кока спела на дне рождения дочери Ксении Бородиной

Среди последних Stories личного микроблога экс-возлюбленной Курбана Омарова – Ксении Бородиной – появилась запись с дня рождения ее младшей дочери Теоны Омаровой. Малышке исполнилось шесть лет.

Телеведущая пригласила для наследницы ее любимую исполнительницу Клаву Коку. Блондинка с хвостиками на голове и в голубом лонгсливе с дизайном в виде облаков спела свои последние хиты. А Теона с сестрой Марусей и подружками подпевали и пританцовывали во время исполнения артистки.

После выступления Клава подошла к Теоне и лично поздравила девочку:

«Нужно сказать спасибо твоим родителям, что они воспитали тебя такую красивую, прекрасную. Пускай все твои мечты сбываются, просто наслаждайся детством. И пускай у тебя все будет классно! С днем рождения, Тея!».

А Теона призналась, что одна ее мечта уже точно сбылась. Девочка очень хотела, чтобы Клава Кока приехала на ее день рождения.

Напомним, ранее Ксения Бородина похвасталась ярким платьем для вечеринки ее дочки.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.