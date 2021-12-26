«Моя команда выиграла!»: Бузова в брюках с подтяжками Chanel отметилась в шоу «Х-Фактор»

Телеведущая была рада тому, что ее подопечный одержал победу в популярном проекте в Минске.

Ольга Бузова является популярной певицей. Она не скрывает, что любит проводить время с друзьями. Однако большую часть времени артистка посвящает работе.

На этот раз она снялась в разных новые проектах «Звезды в Африке», «Бузова на кухне», а также в шоу «Х-Фактор. Беларусь», где стала наставницей. Первые несколько туров все члены ее команды прошли с легкостью, но в итоге в финал попали Никита Белько и Андрей Панисов.

Каждый раз на публике Ольга появляется в новых луках. Она поправилась, но это не мешает ей выглядеть женственно. На этот раз для открытия финала артистка облачилась в белое платье со шлейфом и кружевом.

А вот перед объявлением победителя проекта она переоделась в рубашку и черные брюки с подтяжками Chanel. На ее шее был развязаны галстук-бабочка. Она признавалась, что волнуется.

И несмотря на ссоры с Сергеем Соседовым, который тоже сидит в жюри и критиковал некоторых ее подопечных, в шоу победил Панисо. На сцене Ольга закричала от восторга. Она сразу поздравила юного парня с тем, что он принес победу команде и не подвел ее.

«Моя команда выиграла! Это наша победа!» — заявила звезда. «Как я сказала, можно научиться петь! Нет ничего невозможного! Но быть хорошим человеком это такая редкость и такой дар в нашем сложном, тяжелом, жестоком порой современном мире», — отметила она.

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