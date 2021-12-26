Павел Мамаев женится на бывшей подруге экс-возлюбленной

Надежда Санько давно знакома с Аланой Мамаевой, чей муж стал ее новой любовью.

Не успел футболист Павел Мамаев походить в холостяках после развода с моделью Аланой Мамаевой, как вновь собрался жениться. Избранницей знаменитости стала Надежда Санько – бывшая подруга экс-жены спортсмена.

Напомним, ранее Алана Мамаева жаловалась на двойное предательство со стороны мужа и подруги. Мамаева рассказывала, что возлюбленным изменил ей. А разлучницей стала ее приятельница.

Павел Мамаев развелся с женой и стал жить с надеждой Санько. А недавно бывшая подруга Аланы Мамаевой разместила в личном микроблоге романтический ролик.

На видео возлюбленная Мамаева похвасталась кольцом с бриллиантом дорогого бренда Graff.

«Это был самый сказочный и счастливый день…», – заявила Санько.

Отметим, что такой подарок обошелся Мамаеву в несколько миллионов рублей. Так что фолловерам Надежды оставалось только завидовать блондинке.

Напомним, ранее Павел Мамаев оказался в инвалидном кресле с перебинтованной ногой. Девушка футболиста делилась кадрами со знаменитостью и писала о том, что позаботится о спортсмене.

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