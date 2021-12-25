Стильный монохром: Ани Лорак в кожаных мини-шортах и твидовом пальто появилась с дочкой на ледовом шоу

Ани Лорак является популярной украинской исполнительницей. Она прославилась, когда съездила на «Евровидение». С тех пор певица дружит с Филиппом Киркоровым. Король отечественной эстрады даже стал крестным папой ее дочки Софии.

Примечательно, что артистка уже давно находится в разводе. Но она не перестает следить за фигурой и выглядеть женственно в 43 года.

В последнее время Лорак регулярно выступает. Она появляется на публике в платьях. А вот для прогулок певица выбирает модные пуховики. 25 декабря в Москве состоялась премьера ледового шоу «Лебединое озеро», которое создала Татьяна Навка.

Фигуристка блистала на льду с Петровым Чернышевым, и дочкой Надеждой. Публика одарила из овациями. Певица засняла дочку, которая сидела с ней и наслаждалась сказкой.

Позже Лорак запечатлелась с Навкой, так как тоже приложила руку к шоу. Ее голос звучит в постановке. Артистка выбрала для выхода в свет кожаные мини-шорты и твидовое короткое пальто.

Ботфорты придавали образу женственности и подчеркнули ее стройные ноги. Примечательно, что дочка звезды выглядела не менее стильно в дутом пуховике и панамке в расцветке шахматной доски.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Навка. Многие посчитали, что она оделась не по погоде. К слову, недавно Кристина Орбакайте тоже отметилась в кожаных шортах. «Какие красотки», «Вы очаровательны», «Какая стильная мама», «Выглядит сногсшибательно», «Как выросла София», «Стильная семья», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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