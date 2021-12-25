Нежные объятия: Песков пришел поддержать Навку и свою семилетнюю дочку на ледовое шоу

Татьяна Навка выступила с Петром Чернышев и другими фигуристами, представив сказку на льду «Лебединое озеро». Среди зрителей были не только звезды, но и ее муж.

Татьяна Навка н скрывает, что даже после завершения карьеру в большом спорте продолжат много работать. Она не только является судьей в проекте «Ледниковый период», но и создает красочные ледовые представления.

Ранее фигуристка порадовала публику сказками «Спящая красавица», «Руслан и Людмила». В этом году она приготовила очень яркое шоу «Лебединое озеро». Звезда готовилась к нему весь год.

25 декабря Навка с самого утра стала длится кадрами с подготовки к премьере. Днем она опробовала лед с другими фигуристами, а уже вечером состоялась премьера. Спортсменка не только выступила с Петром Чернышевым, но постоянно следила за коллегами за кулисами.

Она не скрывала своего волнения. Тем более, что в постановке принимает участие и ее семилетняя дочка Надежда, которая уже несколько лет занимается фигурным катанием.

Шоу прошло безукоризненно. Спортсмены показали красивые поддержки, номера со спецэффектами. Публика одарили их овациями. Одним из первых обнял и поздравил маленькую Надежду ее папа Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента РФ вручил ей цветы и подарок. Он нежно обнял наследницу. К ним присоединилась Навка. Они устроили фотосессию на память.

Также срази гостей были Ани Лорак и Александр Панайтов, которы записали песни для этого шоу. Пришли увидеть премьеру дочка Тимати Алиса, Валерия и Иосиф Пригожин, а также Наталья Подольская. Показ «Лебединого озера» продлится до 8 января.

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