«О, конфетки мне, Серафима?!»: Нюша показала милашку-дочку, которая с нетерпением ждет подарков от Санты

Исполнительница проводит время с наследницей в Дубае.

Среди последних Stories личного микроблога певицы Нюши появилась запись с участием ее старшего ребенка. Симба Сивова в алом наряде рассказала, какой сюрприз приготовила для Санты-Клауса.

Дочь Нюши в красном сарафанчике и футболке ему в тон улыбалась на камеру родительницы. Симба напевала праздничную мелодию, а ее мама задала вопрос о подготовке к Новому году.

Нюша поинтересовалась у дочери, как Санта-Клаус проберется к ним в дом.

«Через трубу проберется и посыпет на себя волшебный порошок. И затем скажет: «О, конфетки мне, Серафима?!». И оставит под елочкой подарки», – заявила Симба.

Нюша восхитилась наследницей, которая с хитрыми глазками и улыбкой крутила светлыми хвостиками и готовила угощение для сказочного волшебника.

Напомним, ранее Нюша запечатлелась с новорожденным сыном. К слову, у малыша артистки уже появляется первый пушок на голове.

Сын знаменитости родился 14 декабря в Дубае. Имя малыша артистка не стала называть.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.