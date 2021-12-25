«О, конфетки мне, Серафима?!»: Нюша показала милашку-дочку, которая с нетерпением ждет подарков от Санты

Среди последних Stories личного микроблога певицы Нюши появилась запись с участием ее старшего ребенка. Симба Сивова в алом наряде рассказала, какой сюрприз приготовила для Санты-Клауса.
Дочь Нюши в красном сарафанчике и футболке ему в тон улыбалась на камеру родительницы. Симба напевала праздничную мелодию, а ее мама задала вопрос о подготовке к Новому году.
Нюша поинтересовалась у дочери, как Санта-Клаус проберется к ним в дом.
«Через трубу проберется и посыпет на себя волшебный порошок. И затем скажет: «О, конфетки мне, Серафима?!». И оставит под елочкой подарки», – заявила Симба.
Нюша восхитилась наследницей, которая с хитрыми глазками и улыбкой крутила светлыми хвостиками и готовила угощение для сказочного волшебника.
Напомним, ранее Нюша запечатлелась с новорожденным сыном. К слову, у малыша артистки уже появляется первый пушок на голове.
Сын знаменитости родился 14 декабря в Дубае. Имя малыша артистка не стала называть.
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