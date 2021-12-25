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Подольская рассказала, какие подарки старший сын попросил у Деда Мороза

В списке есть очень необычный предмет одежды.

Подольская рассказала, какие подарки старший сын попросил у Деда Мороза
Владимир Пресняков и Наталья Подольская в шоу «Секрет на миллион». Фото: НТВ

Наталья Подольская и Владимир Пресняков растят двух детей. Младший годовалый Ванечка пока учится ходить, в то время как старший 6-летний Артемий уже написал письмо Деду Морозу.

«Он попросил конструктор по мотивам фильма «Охотники за привидениями», айпад и перчатки для мамы», — рассказала она.

«Перчатки?» — удивилась Лера Кудрявцева.

«Мы гуляли, было прохладно. Я надела ему свои дорогие кожаные перчатки с жемчужинами. Так вот он их потерял. Я тогда расстроилась, и Артемий запомнил», — отметила певица.

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