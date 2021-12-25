Подольская рассказала, какие подарки старший сын попросил у Деда Мороза

Наталья Подольская и Владимир Пресняков растят двух детей. Младший годовалый Ванечка пока учится ходить, в то время как старший 6-летний Артемий уже написал письмо Деду Морозу.
«Он попросил конструктор по мотивам фильма «Охотники за привидениями», айпад и перчатки для мамы», — рассказала она.
«Перчатки?» — удивилась Лера Кудрявцева.
«Мы гуляли, было прохладно. Я надела ему свои дорогие кожаные перчатки с жемчужинами. Так вот он их потерял. Я тогда расстроилась, и Артемий запомнил», — отметила певица.
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