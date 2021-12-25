Стал известен победитель 22-го сезона «Битвы экстрасенсов»

Новым победителем «Битвы экстрасенсов» стал Максим Левин. Родовой ведун занял пьедестал 22-го сезона самой магической программы на ТНТ с 45% голосов.

Четверо финалистов собрались перед магами и колдунами прошлых «Битв». А ведущий Марат Башаров сохранял интригу до последнего. После чего актер открыл конверт, в котором находились результаты голосования «Битвы экстрасенсов» 2021 года.

Башаров начал с четвертого места. И его заняла Линда Хевард-Миллс. Марат Башаров назвал экстрасенса самым скромным участником этого сезона и попросил поаплодировать финалистке.

Третье место получила Ольга Якубович.

«Я очень благодарна за этот проект! За такой опыт», – отметила бронзовый призер «Битвы экстрасенсов».

Победителем же стал Максим Левин.

«Все слова в такие моменты где-то в голове крутятся… Нет слов. Я благодарю всех участников испытания, ведущих, всю команду «Битвы». Все закончилось так, как я не мог представить четыре месяца назад. Низкий поклон, благодарю», – произнес Левин после вручения ему статуэтки победителя.

К слову, серебряный призер программы Влад Чреватый назвал решение голосовавших несправедливым. Чернокнижник с обиженным видом покинул веселившихся финалистов.

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