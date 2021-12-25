Волосики появляются: Нюша в футболке и белых шортиках запечатлелась с крохотным сыном на руках

Нюша является популярной исполнительницей. Она не скрывает, что любит выступать на сцене, но на первое место артистка всегда ставит семью. Она счастлива в браке с Игорем Сивовым. У пары уже подрастает дочка Симба.

А в этом году у пары случилось пополнение в семье. Из-за беременности певица на время сделала паузу в карьере. Она приехала в Дубай, где родила сына.

Пока Нюша предпочитает не показывать лицо малыша. Она всего один день провела в роддоме. Симба была рада появлению брака. Теперь она часто любуется им и даже гуляет с коляской.

Певице помогает ухаживать за детьми ее мама Ирина Владимировна. ранее артистка делилась трогательными кадрами из роддома. Теперь она запечатлелась с малышом на руках. Звезда предстала в футболке и белых шортах. Кроха был в бодике с принтом.

Нюша поздравила поклонников с католическим Рождеством. Она нежно обнимала сына. Поклонники восхитились кадром. Многие также удивились тому, как постройнела певица за считанные дни.

«Каки классные», «Ты так круто выглядишь», «Будто и не рожала», «Какой милый мальчик», «Уже волосики пробиваются», «Столько счастья теперь в вашем дом», «Загорелая и счастливая», «Это умилительно», — прокомментировали фото подписчики. Добавим, что у Сивова также есть двое сыновей от первого брака. Мальчики часто приезжают к нему и дружат с Нюшей.

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