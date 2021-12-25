Антон Долин признался, что заболел коронавирусом

Стало известно, что кинокритик Антон Долин заразился коронавирусом. Примечательно, что журналисты обратились к знаменитости по другому вопросу. Но Долин не стал отвечать на заданный вопрос, сославшись на плохое самочувствие.

Антон Долин не стал раскрывать подробности болезни. По ответу кинокритика стало понятно, что киноэксперт не расположен к долгой беседе.

«У меня выходные, и я болен ковидом», — резко ответил кинокритик в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Напомним, ранее Антон Долин в беседе с британским кинорежиссером Ридли Скоттом нарвался на резкий ответ. Зарубежный продюсер не стал слушать критику своего творчества. Поэтому просто отправил российского кинокритика куда подальше.

Позже за кинокритика заступился блогер BadComedian. Возлюбленный Кати Клэп назвал странным реакцию британского кинорежиссера.

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