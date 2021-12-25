Пресняков и Подольская назвали свои коронные блюда на Новый год

Владимир Пресняков и Наталья Подольская пришли в гости к Лере Кудрявцевой в шоу «Секрет на миллион». Рассказывая о приближающемся Новом годе, артисты назвали блюда, которые у них всегда стоят на праздничном столе.
«Оливье и селедка под шубой, это даже не обсуждается, — рассказала Подольская. – Также мы очень любим утку или утиные ножки с яблоками».
Кроме того, Наталья отметила, что в их семье существует дурацкая праздничная традиция.
«Она абсолютно идиотическая. Это когда под бой курантов надо успеть открыть бутылку шампанского, написать записку с желанием, сжечь, бросить в бокал и выпить», — добавила певица.
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