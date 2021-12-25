Постройневшая Лариса Долина в алом мини-платье с пайетками предстала на шоу «Голос»

Лариса Долина является одной из самых известных певиц в стране. Она выступает на сцене большую часть жизни. Уже несколько лет артистка преподает в вузе. Она не скрывает, что любит проводить время со студентами.

Более того, за последний год Лариса Александровна сильно похудела. Она избавилась от лишнего веса и сменила гардероб. Теперь звезда все чаще облачается в молодежные образы.

Еще недавно Долина гастролировала. Для каждого концерта она подбирала броские платья. А вот накануне певица приняла участие в шоу «Голос».

Она решила поддержать участников команды Димы Билана. На сцене артистка спела «Не надо слов» с Ернаром Садирбаевым и Ильхом Тагировым. Для такого случая она облачилась в алое мини-платье с пайетками и декольте. Наряд дополнили лодочки в тон и пышная прическа.

После выступления Лариса Александровна пообщалась с журналистами. Она элегантно спустилась с лестницы, показав стройные ноги.

Поклонники восхитились тем, как выглядит 66-летняя звезда. Многие осыпали ее комплиментами. «Это восторг», «Какая вы роскошная», «Ну просто бомба», «Лариса Александровна, вы прям пожар», «Выглядите сногсшибательно», «Ничего не скажешь, звезда», «Как круто было вас увидеть», «Ваш задор перекрывает все», «Фигурка просто бомба», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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