Пресняков о сыне Никите от Орбакайте: «Я очень виноват перед ним»

Владимир Пресняков в интервью Лере Кудрявцевой в шоу «Секрет на миллион» признался, что испытывает перед старшим сыном Никитой чувство вины.

«Я практически не видел, как он растет, как взрослеет. Я был молодой, ездил на гастроли, работа была в приоритете. С младшим сыном сейчас все иначе, я практически постоянно вместе», — отметил певец.

Кстати, у Натальи Подольской и ее пасынка Никиты Преснякова отличные отношения. Артистка прекрасно ладит с сыном своего мужа и Кристины Орбакайте. Однажды они оба принимали участие в шоу Первого канала «Точь-в-точь», где хоть и были соперниками, но очень переживали и поддерживали друг друга.

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