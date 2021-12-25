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«Раньше он меня не замечал»: Пресняков и Подольская рассказали о годовалом сыне Ване

Владимир Пресняков и Наталья Подольская стали гостями шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион».

«Раньше он меня не замечал»: Пресняков и Подольская рассказали о годовалом сыне Ване
Владимир Пресняков и Наталья Подольская в шоу «Секрет на миллион». Фото: НТВ

В интервью телеведущей они рассказали про годовалого сына Ванечку. Наталья призналась, что вторая беременность далась ей легче.

«С первым ребенком у меня был шок от недосыпа, мне все время хотелось спать. Сейчас же я все знаю, мне легче, я уже умею планировать», — отметила Подольская.

Пресняков, в свою очередь, подчеркнул, что ребенок взрослеет и становится интересным.

«Раньше он меня не замечал, а сейчас все изменилось. Сегодня, например, отпускал меня сюда с ревом. Я вижу как он растет, это счастье», — рассказал Владимир.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков вместе уже 16 лет. За это время они дважды стали родителями.

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