«Я устала и больше так не хочу»: жена Вячеслава Малафеева впала в депрессию из-за развода с футболистом

В октябре Екатерина Малафеева сообщила, что больше не живет с мужем. Терзания супругов длились месяц и в итоге закончились подачей заявления на развод.

Вячеслав Малафеев является футболистом. Он большую часть карьеры выступал за петербургский «Зенит», а также был в сборной России. Его первая жена Марина, родившая сына Максима и дочь Ксению, погибла в автомобильной аварии в 2011 году.

Спустя год он женился на Екатерине Малафеевой. У пары появился сын Алекс. Они казались идеальной парой. В 2020 году супруги пережили тяжелый удар. Избранница спортсмена не смогла выносить ребенка.

В этом году летом Малафеев ездил в Африку, где снимался в шоу. С ним флиртовали многие участницы, включая Айзу Анохину. Однако футболист вел себя, как идеальный и верный муж. Но в октябре пара неожиданной подала на развод.

Они месяце раздумывали, но в итоге решили расстаться. Теперь Екатерина призналась, что впала в депрессию, так как впереди Новый год, а ее брак распался.

«Я устала и больше так не хочу, — жалуется Екатерина подписчикам. — Сегодня один из самых грустных дней за последние десять лет. Неделя перед Новым годом… Да и последние полтора месяца были мегасложными для моей психики. Придет время я обязательно поделюсь с вами, но пока…», — написала она.

По словам экс-возлюбленной футболиста, уже три дня она постоянно плачет. При этом Екатерина отметила, что все о чем она теперь мечтает, это быть счастливой девочкой. А пока бывшая Малафеева даже горит желанием хорошо выглядеть. Она не красится, предпочитая просто погрузиться в свою грусть.

«Лицо мое не отражало искренней радости, слезы текли ручьем и до сих пор накрывает, когда остаюсь наедине, как сейчас. Но, как и в любой истории, жизнь — это череда событий черных и белых. И в конце всегда будет что-то счастливое», — добавила она.

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