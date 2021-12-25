«Нам с Аллой подарила прекрасное настроение!»: Галкин показал, чем его восхитила Герзмава

Юморист не ожидал, что оперная дива так проявит свой талант.

Максим Галкин в последнее время часто посещает разные шоу. Он делится смешными историями из прошлого. Порой ему помогает Алла Пугачева. К слову, дома пара тоже не скучает.

По словам артиста, Примадонна умеет быть и веселой, обаятельно и играет миллионы разных ролей. Ко всему прочему, у них подрастают двойняшки Лиза и Гарри, которые зачастую придумывают новые игры.

Однако 25 декабря настроение Галкину и Пугачевой подняла Хибла Герзмава. Оперная дива на одном из своих концертов отреагировала на телефонный звонок. У одного из зрителей заиграла мелодия Баха. Певица не могла на это разозлиться. Она спела мелодию. Артистка не смогла сдержать смех, покорив весь зал. Максим признался, что восхищается ее талантом.

«Это видео сделало мой день — невероятно талантливая Хибла на своем концерте так непосредственно отреагировала на звонок мобильного. Тем более из телефона зазвучала увертюра Баха, одного из тех композиторов, чьи произведения были в концерте. Это топ! Хибла, ты нам с Аллой подарила с утра прекрасное настроение!» — написал он.

«Мои любимые, обнимаю вас! Это было очень неожиданно!» — отметила сама Герзмава. «Ах, какая классная До слез смеялась! Еще больше стала нравиться!», «Море позитива и юмор, делают ее неотразимой и востребованной! Ей очень идет смех», «Не каждый может так легко и достойно реагировать», — прокомментировали пост подписчики.

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