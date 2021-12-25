«Она правду в фигурном катании не отстаивает и не замечает!»: Рудковская – оскорбительно о Тарасовой

По словам продюсера, возможно, у заслуженного тренера просто уже нет сил.

Продюсер Яна Рудковская достаточно оскорбительно высказалась в адрес заслуженного тренера России Татьяны Тарасовой, намекнув между делом на ее недавние проблемы со здоровьем. Наставница провела несколько дней в больнице из-за давления.

«Раньше я уважала Татьяну Анатольевну Тарасову за то, что она всегда говорила правду. А вот теперь, увы, она правду в фигурном катании не отстаивает и не замечает! Может, сил нет, а может, просто не хочет!» Яна Рудковская

Как отметила Яна Рудковская, Татьяне Тарасовой она хочет пожелать только здоровья. Обиды на нее продюсер не держит. Рудковская подчеркнула, что Тарасова великий тренер, но конфликт начала вовсе не она, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что не так давно Татьяна Тарасова негативно высказывалась о сыне Яны Рудковской Саше Плющенко. Она на всю страну достаточно смело заявила, что у парня нет перспектив в фигурном катании.

Новый виток скандала случился после того, как ученице Евгения Плющенко Софье Муравьевой снизили на балл оценку в короткой программе на чемпионате страны, который сейчас идет в Санкт-Петербурге. Тарасова заявила, что судьи поступили правильно.

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