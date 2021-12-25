Царевна-Лебедь: Орбакайте в мерцающем комбинезоне и кейпе из белоснежных перьев предстала в «Новогодней сказке»

Кристина Орбакайте является популярной певицей. Она продолжила дело мамы и большую часть жизни выступает на сцене. Примечательно, что Кристина также снимается в кино.

В этом году ее пригласили в сериал «Тест на беременность», а также артистка отметилась в новой части фильма «Любовь-морковь». В последнее время она регулярно выходит в свет с дочкой Клавдией и мужем Михаилом Земцовым.

Также Кристина в этом году активно участвовала в новогодних шоу и концертах. Каждый раз она представала на публике в новых образах. На этот раз певица отметилась в новогодней сказке.

На фото она запечатлена в нюдовом комбинезоне с мерцающими узорами. Поверх был надет кейп из белых перьев. Высокая прическа и макияж завершили ее преображение в царственного персонажа.

«31 декабря в 18:00 зрители НТВ окажутся в „Новогодней сказке“. Здесь будет все, чего так ждут от главного праздника, — любимые песни, популярные хиты, искрометные шутки и сюрпризы. Я появлюсь в образе Царевны-Лебедь! Вспомним уходящий 2021-й год и настроимся на новый 2022-й» — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Орбакайте. Многие осыпали ее комплиментами. «Как же это красиво», «Вам очень идет», «Роскошный комбинезон», «Вы всю жизнь играете волшебную птицу, ваш образ», «Безумно хороша», «Вас даже узнать сложно». «Какая стройная», «Кристина, вы реально царица», — прокомментировали пост подписчики.

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