«Погружаемся в праздничную атмосферу»: Наташа Королева в алом комбинезоне позировала с сыном в костюме тигра

Исполнительница Наташа Королева разместила на личной странице в Instagram свежее фото с сыном Архипом. Примечательно, что знаменитость появилась в образе Санты-Клауса, а ее наследник позировал в костюме символа Нового года.

Напомним, наступающий год станет годом Черного Водяного Тигра. Именно поэтому наследник Королевой предстал в образе Тигра. Архип Глушко запечатлелся рядом со своей мамой.

А Наташа Королева нарядилась в красный комбинезон. Алый наряд знаменитости был дополнен багровой мишурой. Ее Королева использовала как ремень. Также певица выбрала новогодние атрибуты для стилизации образа сказочного персонажа.

«Подводим музыкальные итоги года, наряжаем елку и погружаемся в праздничную атмосферу вместе с Наташей Королевой», – отметила исполнительница.

«Красавица с удивительными глазами!», «Наташа, как всегда, очень красивая, веселая, шикарная!», «Классные образы получились», – написали поклонники Королевой.

Напомним, ранее Наташа Королева поддержала тренд на дутые пуховики. Артистка спела свою композицию «Зимние месяцы» в ярких брюках и куртке.

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