«Она нереальная»: Подольская в белоснежной шубке и ботинках «челси» вышла на променад

Наталья Подольская давно счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Они поддерживают друг друга дома и на работе. У пары подрастают дети. Артемий уже занимается танцами и готовится пойти в школу.

А вот Ивану всего один годик. Певица старается уделять им все свободное время. Она не скрывает, что порой едва вес успевает, но ей помогает няня и родные. В декабре артистка регулярно выходила в свет.

Примечательно, что для концертов Подольская часто выбирает короткие платья и брюки с топами. Она вернулась в форму после родов, поэтому не боится подчеркивать формы.

А вот для прогулок певица предпочитает облачаться в более комфортные образы. На этот раз Наталья вышла на променад в сливочном костюме. Она также надела ботинки «челси», которые стали трендом в этом сезоне. А главной изюминкой образа стала длинная белоснежная шубка с мягким мехом. Певица насладилась снежной погодой.

«Скоро все случится! Главный праздник зимы — Новый год. Вот вроде большая девочка уже, но все так же его жду, наверное из-за детей и подарков. Мои уже посыпались поцелуями, вышла новая песня «Зима» и вот привезли мою новую красавицу, она нереальная», — написала звезда.

Поклонники одарили Наталью комплиментами. Многие отметили, что ей идут светлые тона. Однако комментарии к посту она отключила. Добавим, что шубки в этом сезоне носят многие звезды: Ксения Бородина, Юлия Барановская и другие модницы.

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