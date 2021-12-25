«Самая приятная часть праздников»: Янина Студилина распаковала подарки вместе с красавицей-дочкой

Среди последних публикаций личного микроблога артистки Янины Студилиной появилась свежая фотография с дочерью Аней. Малышка с родительницей в сверкающих нарядах любовались первыми подарками к Новому году.

Студилина в асимметричном платье серого цвета с блестками показала малышке долгожданные презенты к зимним праздникам. Дело в том, что наследница Янины отмечает день рождения и Новый год с разницей в один день. И в этот раз девочка будет находиться на отдыхе, поэтому распаковкой подарков мама с дочкой занялись заранее.

«Распаковка подарков – самая приятная часть праздников. Так как на Новый год мы улетаем, а у Анечки день рождения 30 декабря, часть подарков нашли дома под елкой. Когда Анечка увидела кукол в магазине, сразу написала Деду Морозу письмо», – отметила Студилина.

«Красотки! Ничего себе, день рождения почти под Новый год», «Две принцессы», «Какие хорошенькие девочки!», «Какая красивая у вас дочь, Янина», – написали поклонники актрисы в комментариях под фото.

Напомним, ранее Янина Студилина снялась в новом сериале «Сестры».

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