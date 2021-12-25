«Здорово провести время с нашими героями»: Арнольд Шварценеггер выделил 250 тысяч долларов на благотворительность

Исполнитель главной роли в фильме «Терминатор» Арнольд Шварценеггер пожертвовал крупную сумму для бездомных ветеранов Калифорнии. Знаменитость отдал 250 тысяч долларов.

Актер опубликовал кадры общения с нуждающимися жителями Калифорнии в своем Instagram. Несмотря на то, что Шварценеггер больше не является губернатором штата, он переживает за судьбы соотечественников.

«В этом году я рано отпраздновал Рождество. 25 домов, которые я пожертвовал бездомным ветеранам, были построены здесь, в Лос-Анджелесе. Было здорово провести время с нашими героями и поприветствовать их в их новых домах», – написал в своем микроблоге голливудский актер.

Экс-губернатор Калифорнии добавил:

«Мы доказали, что, работая вместе, мы можем решить любую проблему».

К слову, сын актера – Патрик Шварценеггер – тоже принял учатие в благотворительности. Наследник звезды не смог пожертвовать крупную сумму бездомным, но зато раздал низкокалорийные батончики. Поскольку Патрик производит этот продукт.

Напомним, ранее Арнольд Шварценеггер резко высказался по поводу нежелающих носить маски для борьбы с коронавирусом.

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