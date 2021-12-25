«В общем, Катя беременна»: в «Сваты-7» произойдет неожиданный поворот событий

На фанатской страничке звезд сериала «Сваты» в Instagram поклонники картины опубликовали любопытный фрагмент из нового сезона. Оказывается, Катя Беркович забеременела.
«Звонила Валя, которая только что разговаривала со своей соседкой Любой. Ну, которая является мамой Алексея, который встречается с твоей дочерью Катей», — заявила Ольга Ковалева своему мужу Александру Берковичу.
«И что?» — удивился тот.
«Саша. Только ты не волнуйся. В общем, Катя беременна».
Напомним, что роль Кати в сериале «Сваты» сыграла украинская актриса Марина Сердешнюк. По сюжету, она дочь Александра Берковича, жена Лехи, лучшая подруга Жени Ковалевой в исполнении Анны Кошмал.
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