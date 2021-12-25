«Я хотел вначале набить медведя без белья»: Милохин — о своей татуировке в честь Медведевой

По словам блогера, со временем он все-таки передумал.

Блогер и тиктокер Даня Милохин в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале рассказал о своей татуировке, которую он посвятил двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой. У него набит розовый медвежонок на коньках и в купальнике.

Как отметил Даня Милохин, он очень любит удивлять людей. Особенно тех, с которыми ему приходится работать в проектах по полгода. По словам Милохина, он понимал, что если набьет татуировку в честь Медведевой, то она будет сильно удивлена.

«И она удивилась, мне хватило эмоций. Я хотел вначале набить медведя без белья, но подумал, что это будет вообще». Даня Милохин

Напомним, что Даня Милохин и Евгения Медведева выступают вместе в паре в проекте «Ледниковый период». Звездам приписывают роман. Тем более, что в финале проекта они поцеловались на публике, не стесняясь своих чувств друг к другу.

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