«Старались человеку понравиться»: Анастасия Костенко призналась, почему ходит по дому накрашенной

Среди последних Stories личного микроблога телеведущей Анастасии Костенко появилась запись, в которой знаменитость ответила на вопрос поклонников о внешнем виде в домашних условиях.

Отметим, недавно Анастасия Костенко поделилась роликом с участием своих детей. Дочери модели проявляли нежность к маме и целовали Костенко прямо в губы. Анастасия отметила, что малышки делали этот специально. Просто они хотели накрасить собственные губки, прикоснувшись к красной помаде родительнице.

После этого фанаты поинтересовались у модели, почему она красится дома.

«Дома нужно быть еще красивее, чем где-то. Вы же помните, как в начале отношений старались человеку понравиться, так почему некоторые «сдаются» спустя время? Плюс всегда стараюсь быть дома красивой, люблю быть разной», – призналась Анастасия.

«Хоть Дима и делает мне комплименты, говорит, что с моими природными данными мне вообще нужно быть без косметики, я делаю так, как хочу. Хочу – быстро нанесла макияж, хочу – чисто выделила брови, хочу – губы», – резюмировала Костенко.

Напомним, ранее Анастасия Костенко отписалась от своего мужа после скандала с Ольгой Бузовой.

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