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«Поживем — увидим»: Алсу рассказала, кем хотят стать в будущем ее дочери

По словам певицы, Сафина и Микелла почти определились с профессиями.

«Поживем — увидим»: Алсу рассказала, кем хотят стать в будущем ее дочери
Алсу. Фото: Globallookpress.com

Певица Алсу заявила, что ее дочери Сафина и Микелла почти определились со своими будущими профессиями.

Алсу с дочкой Микеллой
Алсу с дочкой Микеллой. Фото: Globallookpress.com

«Сафина учится в общеобразовательной школе. У нее любимый предмет математика, а также научные исследования. Возможно, что ее профессия будет связана с медициной. Но поживем – увидим».

Алсу

Как заметила Алсу, Микелла занимается с педагогами по музыке несколько раз в неделю. Ее голос становится все сильнее и сильнее. Подписчиков она регулярно радует каверами. Девочке нравятся разные музыкальные направления. От рэпа до джаза, классики и рока, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что дочь Алсу Микелла подверглась несколько лет назад травле после шоу «Голос. Дети», где за девочку, как было установлено после расследования, был вброс голосов. Однако она не отказалась от певческой карьеры.

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