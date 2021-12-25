«Лучше сделать, чем не делать»: Тарасова поддержала решение о снятии балла с ученицы Плющенко

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поддержала решение судей лишить одного балла ученицу Евгения Плющенко Софью Муравьеву.
«По правилам же сняли балл у Муравьевой. Возможно делать по-всякому: пересматривать результаты, как во время подсчета, так и после. Лучше же это сделать, чем этого не делать».
Как отметила Татьяна Тарасова, совершенно правильно и честно, что на втором месте сейчас находится ученица Этери Тутберидзе Анна Щербакова, которая изначально обосновалась на третьей позиции, сообщает «Спорт-Экспресс».
Напомним, что чемпионат России по фигурному катанию проходит в Санкт-Петербурге. По его итогам станут известны имена спортсменов, которые поедут на зимние олимпийские игры в китайский Пекин.
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