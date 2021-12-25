«Лучше сделать, чем не делать»: Тарасова поддержала решение о снятии балла с ученицы Плющенко

Софья Муравьева переместилась со второго места на третье после короткой программы на чемпионате России.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поддержала решение судей лишить одного балла ученицу Евгения Плющенко Софью Муравьеву.

«По правилам же сняли балл у Муравьевой. Возможно делать по-всякому: пересматривать результаты, как во время подсчета, так и после. Лучше же это сделать, чем этого не делать». Татьяна Тарасова

Как отметила Татьяна Тарасова, совершенно правильно и честно, что на втором месте сейчас находится ученица Этери Тутберидзе Анна Щербакова, которая изначально обосновалась на третьей позиции, сообщает «Спорт-Экспресс».

больше по теме В войну с Тутберидзе вмешались судьи: ученицу Плющенко лишили второго места на чемпионате России Софья Муравьева изначально была выше в таблице Анны Щербаковой.

Напомним, что чемпионат России по фигурному катанию проходит в Санкт-Петербурге. По его итогам станут известны имена спортсменов, которые поедут на зимние олимпийские игры в китайский Пекин.

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