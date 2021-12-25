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«Лучше сделать, чем не делать»: Тарасова поддержала решение о снятии балла с ученицы Плющенко

Софья Муравьева переместилась со второго места на третье после короткой программы на чемпионате России.

«Лучше сделать, чем не делать»: Тарасова поддержала решение о снятии балла с ученицы Плющенко
Татьяна Тарасова. Фото: Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поддержала решение судей лишить одного балла ученицу Евгения Плющенко Софью Муравьеву.

Софья Муравьева
Софья Муравьева. Фото: Globallookpress.com

«По правилам же сняли балл у Муравьевой. Возможно делать по-всякому: пересматривать результаты, как во время подсчета, так и после. Лучше же это сделать, чем этого не делать».

Татьяна Тарасова

Как отметила Татьяна Тарасова, совершенно правильно и честно, что на втором месте сейчас находится ученица Этери Тутберидзе Анна Щербакова, которая изначально обосновалась на третьей позиции, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что чемпионат России по фигурному катанию проходит в Санкт-Петербурге. По его итогам станут известны имена спортсменов, которые поедут на зимние олимпийские игры в китайский Пекин.

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Евгений ПлющенкоПекинСанкт-ПетербургСофья МуравьеваТатьяна Тарасова