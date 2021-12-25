«Люди не тупые!»: фэшн-стилист пришел в ужас от образа Ольги Бузовой

Стилисты продолжают обсуждать нелепые костюмы звезд на дне рождения канала Муз-ТВ. Новой мишенью для насмешек модных экспертов стала телеведущая Ольга Бузова.
Один из членов жюри шоу «ТЫ_Топ-модель на ТНТ» Гоша Карцев раскритиковал платье-облако и ботфорты из замши цвета электрик, в которых появилась Ольга Бузова на торжестве.
Напомним, что Бузова наклеила тейпы на больные руки. Черные «аксессуары» не сочетались с образом знаменитости. Это первое, что бросилось в глаза модному специалисту.
«Во-первых, тейпы бывают синими. Во-вторых, если ты надела черное, могла в эту эстетику уйти. Думаю, что Ольга при своем немалом состоянии очень сильно экономит на стилистах», – отметил Карцев.
«Когда Оля поймет, что люди не тупые! Мне кажется, даже вам, дорогие зрители, уже очевидно, что это выглядит дешево. Даже трансухи дороже выглядят», – отрезал стилист в YouTube-шоу ROGOV LIVE.
Напомним, ранее Ольга Бузова показала идеальное платье для Нового года. Артистка отдала предпочтение малахитовому цвету.
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