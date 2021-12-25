«Надеюсь, все получится»: Павел Прилучный хочет забрать детей у Агаты Муцениеце на Новый год

Новогоднюю ночь многие звезды мечтают провести в компании родных людей. Вот и актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце решили собраться в небольших компаниях. Однако оба хотят встретить Новый год с детьми.
Напомним, Муцениеце и Прилучный развелись в июне 2020 года. Сын и дочь знаменитостей живут с Агатой, при этом малыши часто видятся со своим папой.
Каждый из родителей Тимофея и Мии считает себя лучшим другом своих детей. И Агата, и Павел надеятся, что сын с дочкой будут с ними в новогоднюю ночь. При этом сами Прилучный и Муцениеце встречаться не готовы.
«Люблю праздновать с детьми. Это в таком, в узком кругу, без кого-то лишнего, только семейная история. Вот, я надеюсь, что получится в этом году. Надеюсь, все получится», — отметил Прилучный.
А вот бывшая жена актера планирует взять детей с собой к своим близким друзьям.
«Я пока ничего не планирую. Если мы останемся в Москве на Новый год, мы будем праздновать вот с Наташкой, с моей подружкой. Дед Мороз, дети все собрались, шампанское, куча гостей», — цитирует артистку 5-tv.ru.
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