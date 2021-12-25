«Проще представить, что жертва сама дала повод насильнику»: Вокс – о Прокловой и Табакове

Как отметила певица, она и сама подвергалась в свое время сексуальному насилию.

Певица Алиса Вокс призналась, что сама в свое время подверглась сексуальному насилию со стороны режиссера, поэтому она прекрасно понимает чувства актрисы Елены Прокловой, на которую все набросились после ее скандальных откровений.

«Такая реакция социума продиктована страхом: проще представить, что жертва сама дала повод насильнику, чем допустить мысль, что в этом мире зло может быть немотивированным и безнаказанным». Алиса Вокс

По словам Алисы Вокс, в СССР, как все думали, не было секса, а в современной России многие считают, что нет харассмента. Кроме того, как заметила исполнительница, играет свою роль национальный менталитет. В нашей традиции остракизму подвергается не тот, кто совершил дурное, а тот, кто «выносит сор из избы», сообщает «СтарХит».

Напомним, что Елена Проклова полгода назад огорошила признанием о домогательствах режиссера. Ей было всего 15 лет. Имени негодяя она не назвала, но все догадались, что речь шла об Олеге Табакове.

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